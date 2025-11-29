Direktor müavini: Azərbaycan filmlərinin MDB məkanında nümayiş etdirilməsi, yaxud əksi əlverişli ola bilər
- 29 noyabr, 2025
- 17:38
Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masa keçirilib.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, dəyirmi masada Azərbaycanla yanaşı Belarus, Rusiya, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistanın kino qurumlarının rəhbər şəxsləri və nümayəndələri çıxış edərək fikir mübadiləsi aparıblar.
Kino Agentliyinin direktor müavini, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktor səlahiyyətlərinin icraçısı Qurban Pirimov agentliyin fəaliyyət istiqaməti və görülən işlər barədə məlumat verib.
"Kino Agentliyi MDB və Türk dünyası ölkələri ilə birgə istehsal edilən layihələrdə fəal iştirak edir. Biz həmçinin kadr potensialını artırmaq istiqamətində də müxtəlif işlər görürük".
Onun sözlərinə görə, MDB-yə üzv ölkələrin birgə distribütorluqla məşğul olmaq potensialı mövcuddur.
"Məsələn, Azərbaycan filmlərinin bütün MDB məkanında nümayiş etdirilməsi, yaxud əksi bu baxımdan əlverişli ola bilər".
"Qırğızfilm" Milli kinostudiyasının aparıcı mütəxəssisi Rabia Mirlanova isə qeyd edib ki, kino humanitar əməkdaşlığın güclü vasitələrindən biridir.
"Kino elə bir yatırımdır ki, bu, əsrlərlə qala bilər. Bu da o deməkdir ki, kino ölkələr arasında mədəni münasibətlərin inkişafı üçün unikal vasitədir".
Özbəkistan Kinematoqrafiya Agentliyinin Ekspert Komissiyasının üzvü, Özbəkistan Film İstehsalçıları Birliyinin sədri Kuçkarov Mannob isə kino vasitəsilə ortaq mədəniyyət, tarix, sənət və ədəbiyyatı geniş şəkildə təbliğ etməyin mümkün olduğunu bildirib.
Dəyirmi masa digər ölkələrin nümayəndələrinin də çıxışları ilə davam etdirilib.