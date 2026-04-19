İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 aprel, 2026
    • 11:50
    Türk dünyasının qlobal siyasi, mədəni arenada mühüm gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Beşinci Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edən Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun (BTMİF) prezidenti Aktotı Raimkulova deyib.

    A. Raimkulova qeyd edib ki, Bakının təşəbbüslərin mərkəzi olması və Azərbaycan Prezidenti İlham Əiyevin ideyalarının dəstəklənməsi türk dünyası üçün böyük əhəmiyyət daşıyır:

    "Bu gün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəlib. Xüsusilə Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbə Azərbaycanın gücünü, torpağa bağlılığını və ədalətə sadiqliyini nümayiş etdirdiyi üçün ölkənizin səsi yalnız türk dünyasında deyil, bütün dünyada düzgün, nüfuzlu və eşidilən bir səsdir".

    Fond prezidenti qeyd edib ki, rəhbəri olduğu təşkilat da "yumşaq güc" olaraq təsirli diplomatik vasitədir:

    "Buna görə də biz belə tədbirlərdə fəal iştirak edirik. Bununla həm də ortaq irsi, mədəniyyəti və dili nümayiş etdiririk. Bəşəriyyət üçün əsas olan məsələlər bu gün sülhün qorunması baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyır. Ətraf mühitə, ailəyə, suya, anaya, qadına və uşağa hörmət kimi dəyərlər bunun əsasını təşkil edir. Bizim böyük alimlərimizin, yazıçılarımızın, şairlərimizin yaratdığı ümumi bəşəri irsi qoruyub saxlamaq borcumuzdur. Bu, eyni zamanda, diplomatik fəaliyyətin də ayrılmaz hissəsidir və getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bizim üçün çox vacibdir ki, ölkələrimizin səsi dünyada eşidilsin. Azərbaycan da artıq on illlərdir türk dünyasında və Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində mühüm rol oynayır, bir çox təşəbbüslərlə çıxış edərək bu platformaların inkişafına xidmət göstərir".

    "Bu təşkilatda Azərbaycanın rolunu qiymətləndirərkən xüsusilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini vurğulamaq lazımdır. O hər zaman sülhün qorunması və türk dünyasının birləşməsi istiqamətində mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir", - A. Raimkulova bildirib.

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Son xəbərlər

    12:06

    Region
    11:50

    Mədəniyyət siyasəti
    11:42
    Foto

    Fərdi
    11:39

    Digər ölkələr
    11:18

    Ekologiya
    11:18

    Futbol
    11:05

    Hadisə
    10:51

    Digər ölkələr
    10:27

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti