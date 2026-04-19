    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Kультурная политика
    • 19 апреля, 2026
    • 12:11
    Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу на политической и культурной арене.

    Об этом корреспонденту турецкого бюро Report сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Актоты Раимкулова в кулуарах 5-го Анталийского дипломатического форума.

    По ее словам, Баку является центром инициатив, и поддержка идей президента Азербайджана Ильхама Алиева имеют большое значение для тюркского мира.

    "Сегодня внимание всего мира устремлено на Азербайджан. Особенно благодаря победе, одержанной в Карабахской войне, которая продемонстрировала силу Азербайджана, его привязанность к своей земле и приверженность справедливости, голос вашей страны является авторитетным и слышимым не только в тюркском, но и во всем мире", - сказала А. Раимкулова.

    Президент Фонда отметила, что возглавляемая ею организация также является эффективным дипломатическим инструментом в качестве "мягкой силы".

    "Поэтому мы активно участвуем в подобных мероприятиях. Тем самым мы также демонстрируем общее наследие, культуру и язык. Вопросы, являющиеся основополагающими для человечества, сегодня имеют решающее значение с точки зрения сохранения мира. Наш долг - сохранить общечеловеческое наследие, созданное нашими великими учеными, писателями, поэтами. Это одновременно является неотъемлемой частью дипломатической деятельности и приобретает все большее значение. Поэтому для нас очень важно, чтобы голос наших стран был услышан в мире. Азербайджан уже на протяжении десятилетий играет важную роль в тюркском мире и в рамках Организации тюркских государств, выступая со множеством инициатив и содействуя развитию этих платформ", - констатировала Актоты Раимкулова.

    Она добавила, что, оценивая роль Азербайджана в этой организации, необходимо особо подчеркнуть деятельность президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Он всегда выступает с важными инициативами в направлении сохранения мира и объединения тюркского мира", - заключила президент Фонда.

    Анталийский дипломатический форум Международный фонд тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова Ильхам Алиев
    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var
    Aktoty Raimkulova: Azerbaijan key to Turkic world's global rise

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей