Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу на политической и культурной арене.

Об этом корреспонденту турецкого бюро Report сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Актоты Раимкулова в кулуарах 5-го Анталийского дипломатического форума.

По ее словам, Баку является центром инициатив, и поддержка идей президента Азербайджана Ильхама Алиева имеют большое значение для тюркского мира.

"Сегодня внимание всего мира устремлено на Азербайджан. Особенно благодаря победе, одержанной в Карабахской войне, которая продемонстрировала силу Азербайджана, его привязанность к своей земле и приверженность справедливости, голос вашей страны является авторитетным и слышимым не только в тюркском, но и во всем мире", - сказала А. Раимкулова.

Президент Фонда отметила, что возглавляемая ею организация также является эффективным дипломатическим инструментом в качестве "мягкой силы".

"Поэтому мы активно участвуем в подобных мероприятиях. Тем самым мы также демонстрируем общее наследие, культуру и язык. Вопросы, являющиеся основополагающими для человечества, сегодня имеют решающее значение с точки зрения сохранения мира. Наш долг - сохранить общечеловеческое наследие, созданное нашими великими учеными, писателями, поэтами. Это одновременно является неотъемлемой частью дипломатической деятельности и приобретает все большее значение. Поэтому для нас очень важно, чтобы голос наших стран был услышан в мире. Азербайджан уже на протяжении десятилетий играет важную роль в тюркском мире и в рамках Организации тюркских государств, выступая со множеством инициатив и содействуя развитию этих платформ", - констатировала Актоты Раимкулова.

Она добавила, что, оценивая роль Азербайджана в этой организации, необходимо особо подчеркнуть деятельность президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Он всегда выступает с важными инициативами в направлении сохранения мира и объединения тюркского мира", - заключила президент Фонда.