Adil Kərimli Qaxda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Mədəniyyət siyasəti
- 28 yanvar, 2026
- 10:51
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, qəbul fevralın 13-ü saat 10:00-da keçiriləcək.
Qəbulda Qax rayonu da daxil olmaqla Şəki şəhəri, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən rayonlarından da olan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.
