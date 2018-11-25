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    Taylandda gəlinlərin kütləvi qaçışı təşkil edilib - VİDEO

    Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Taylandın paytaxtı Banqkokda ənənəvi olaraq gəlinlərin qaçışı təşkil edilib.

    “Report” xəbər verir ki, qızlar yarışda iştirak etmək üçün gəlinlik paltarı və idman ayaqqabısı geyiniblər.

    Bu il yarışlarda 300 qız iştirak edib. Onlar bir neçə mükafat uğrunda, eləcə də ən əsası 30 min dollar üçün mübarizə aparıblar. Yarışlarda həmçinin brilyant qaşlı bir cüt üzük, Maldiv adalarında bal ayı və başqa hədiyyələr oynanılıb.

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