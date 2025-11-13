İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "Yacht Club Residence"dən yenilik!

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:05
    Yacht Club Residencedən yenilik!

    "Yacht Club Residence" lüks mənzil sahiblərinə xüsusi interyer dizaynı təqdim etmək üçün tanınmış azərbaycanlı memar Rena Novruzlu ilə əməkdaşlığa başlayır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində, "Yacht Club Residence"dən mənzil alan hər bir sakin Rena Novruzlunun fərdi interyer dizayn xidmətlərindən yararlanacaq.

    Bu təşəbbüs, "Yacht Club Residence" sakinlərinə unikal və şəxsi interyer dizaynı ilə fərqlilik qataraq, onlara daha yüksək həyat tərzi təqdim edir.

    "Yacht Club Residence" layihəsi - dəniz panoraması və şəhər mənzərəsini memarlığın ayrılmaz parçasına çevirən eksklüziv layihədir. Burada mənzil sahibləri üçün yüksək komfort və rahatlıq təmin olunur.

    "Yacht Club Residence"

