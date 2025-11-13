"Yacht Club Residence"dən yenilik!
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 13:05
"Yacht Club Residence" lüks mənzil sahiblərinə xüsusi interyer dizaynı təqdim etmək üçün tanınmış azərbaycanlı memar Rena Novruzlu ilə əməkdaşlığa başlayır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində, "Yacht Club Residence"dən mənzil alan hər bir sakin Rena Novruzlunun fərdi interyer dizayn xidmətlərindən yararlanacaq.
Bu təşəbbüs, "Yacht Club Residence" sakinlərinə unikal və şəxsi interyer dizaynı ilə fərqlilik qataraq, onlara daha yüksək həyat tərzi təqdim edir.
"Yacht Club Residence" layihəsi - dəniz panoraması və şəhər mənzərəsini memarlığın ayrılmaz parçasına çevirən eksklüziv layihədir. Burada mənzil sahibləri üçün yüksək komfort və rahatlıq təmin olunur.
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilirDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22