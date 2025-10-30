İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:48
    UNEC və Rabitəbank qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və "Rabitəbank" ASC arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

    UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradov və "Rabitəbank"ın İdarə Heyətinin sədri Aydın Hüseynovun imzaladığı sənəd universitet-sənaye əlaqələrinin gücləndirilməsi, təhsil və bank sektorları arasında bilik və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məqsədi daşıyır.

    Memoranduma əsasən, tərəflər bank sahəsində müasir texnologiyalar və rəqəmsal bankçılıq istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparacaq, UNEC-in Ömürboyu Təhsil Mərkəzi ilə birgə kommersiya yönümlü təlimlər həyata keçirəcəklər.

    Bundan başqa, memorandumda tələbələr üçün "Rabitəbank"da müxtəlif növ təcrübə proqramlarının, o cümlədən istehsalat təcrübələrinin təşkili, birgə layihə, konfrans, təlim və seminarların keçirilməsi, həmçinin bank mütəxəssislərinin UNEC-in tədris prosesinə mühazirəçi qismində cəlb edilməsi əks olunub. Əməkdaşlıq çərçivəsində UNEC-də "Karyera günləri"nin təşkili də nəzərdə tutulub.

    Bu memorandum, gənclərin peşəkar inkişafına və əmək bazarına inteqrasiyasına dəstək göstərməklə, təhsil və biznes arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.

