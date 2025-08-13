Sosial Xidmətlər Agentliyi 3 illik auditor seçir

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyi 2025-2027-ci illlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
“Report” xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 5-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti, 1965 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 5-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
2022-2024-cü illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı tenderin qalibi "RSM Azerbaijan" MMC olub. Şirkətə 152,2 min manat ödənilib.