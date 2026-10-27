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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sentyabrda pensiya, aylıq müavinət və Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:13
    Sentyabrda pensiya, aylıq müavinət və Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

    Bu ilin sentyabr ayında əlilliyə görə 239 971 nəfər pensiya alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən ay 224 173 nəfər aylıq müavinət, 92 146 nəfər isə Prezident təqaüdü alıb.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Pensiya ödənişləri Təqaüd
    44 filmi
    44 filmi

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