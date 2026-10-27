Sentyabrda pensiya, aylıq müavinət və Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2026
- 10:13
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Bu ilin sentyabr ayında əlilliyə görə 239 971 nəfər pensiya alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən ay 224 173 nəfər aylıq müavinət, 92 146 nəfər isə Prezident təqaüdü alıb.
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