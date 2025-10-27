İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçir

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki Səhiyyənin Təminat Mərkəzi 28 milyon manat dəyərində mal material dəyərlərinin könüllü sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 194 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 18-nə qədər Mərkəzin Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Mirqasımov küçəsi, 1A ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 18-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC. Şirkətə 196 840 manat ödənilib.

    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığorta açıq tender

    Son xəbərlər

    16:34

    Təbriz şəhərində Azərbaycanın baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb

    Digər
    16:31

    ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"

    Fərdi
    16:31
    Foto

    Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edib

    Energetika
    16:28

    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

    Daxili siyasət
    16:27

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    16:25

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:23

    Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdır

    Maliyyə
    16:20

    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:20

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin xərcləri 17 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti