Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçir
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 16:12
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki Səhiyyənin Təminat Mərkəzi 28 milyon manat dəyərində mal material dəyərlərinin könüllü sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 194 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 18-nə qədər Mərkəzin Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Mirqasımov küçəsi, 1A ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 18-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC. Şirkətə 196 840 manat ödənilib.
