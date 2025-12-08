İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Pulunuzu "EXTRA" artıracaq rəqəmsal xidmət – "Expressbank"

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:24
    Pulunuzu EXTRA artıracaq rəqəmsal xidmət – Expressbank

    Expressbank" ASC yenilənən bankçılıq xidmətləri ilə işinizi rahatlaşdırmağa davam edir!

    Bank "Extra" rəqəmsal depozit məhsulunu müştərilərinin istifadəsinə verib.

    Belə ki, indi "Expressbank"ın cari müştəriləri "Express24" tətbiqi üzərindən minimum 50 manatdan başlayaraq depozit yerləşdirməklə 24 aya qədər müddətdə 10,5 %-dən başlayaraq gəlir əldə edə bilərlər.

    Həmçinin depozit müqaviləsini SİMA İmza ilə rəsmiləşdirərək prosesləri banka gəlmədən tamamlamaq mümkündür.

    Yerləşdirilən depozitlər üzrə faizlər müştərinin istəyindən asılı olaraq müddətin sonunda və ya aylar üzrə götürülə bilər. Yerləşdirilən bütün depozitlər Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun qaydalarına uyğun olaraq sığortalanır.

    "Extra" haqqında ekstra məlumat üçün keçid edin!

    2025-ci ildə "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi "Expressbank"ın uzunmüddətli reytinqini "B+" səviyyəsində "Sabit" proqnozla təsdiqləyib.

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

    Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C

    Express Bank

    Son xəbərlər

    12:36

    İsmət Səttarov: Teleradiolardakı reklam çarxlarında əcnəbi sözlərin istifadəsinin qarşısını almışıq

    Digər
    12:35

    İrandan Azərbaycana 8 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:34

    Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:32

    Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıb

    Biznes
    12:26

    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"

    Biznes
    12:20

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    12:18

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    12:17

    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır

    Region
    12:17

    Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti