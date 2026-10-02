Odlar Yurdu Universiteti maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 02 oktyabr, 2026
- 12:27
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Odlar Yurdu Universiteti 2025-ci ili 7,573 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" Universitetin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 41,8 % çoxdur.
Ötən il Odlar Yurdu Universitetinin vergiyəqədərki mənfəəti 8,321 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 54,4 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 748 min manat (13,4 dəfə çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə Odlar Yurdu Universitetinin aktivləri 12,475 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 20,1 % çoxdur. Hesabat dövründə Universitetin öhdəlikləri 26 % artaraq 2,682 milyon manata, balans kapitalı isə 18,6 % artaraq 9,793 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, Odlar Yurdu Universiteti 1996-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır. Universitetin rektoru Əhməd Vəliyevdir. O, vaxtilə Milli Məclisin deputatı olub.