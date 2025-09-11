İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Naxçıvanda əhalinin bank əmanətləri 54 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:41
    Naxçıvanda əhalinin bank əmanətləri 54 %-dən çox artıb

    Bu ilin avqust ayının 1-ə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə əhalinin banklardakı əmanətlərinin məbləği milli valyuta ekvivalentində 32 milyon 752 min manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Muxtar Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, bir il öncəyə nisbətən 54,4 % çoxdur.

    Əmanətlərin 93,2 %-i milli, 6,8 %-i xarici valyutada qoyulub, milli valyutada olan əmanətlərin məbləği əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51,2 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 2,2 dəfə artıb.

    Naxçıvan əmanət manat

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti