İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edib

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 12:33
    Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edib

    Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları (QHT-lər) aprelin 1-nə qədər illik maliyyə hesabatlarını Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin QHT-lərə müraciətində bildirilib.

    Hesabatların forması və təqdim olunma qaydası Nazirlər Kabinetinin 25 dekabr 2009-cu il tarixli 201 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunub və nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirilib. Hesabatların alınması "Qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron hesabatlılıq Proqram"ı vasitəsilə həyata keçirilir.

    Bunun üçün www.qht-hesabat.maliyye.gov.az saytında qeydiyyatdan keçilməklə illik maliyyə hesabatları elektron qaydada təqdim edilməlidir.

    Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 462-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə səbəb olur.

    Maliyyə Nazirliyi Qeyri-Hökumət Təşkilatları

    Son xəbərlər

    12:57

    "Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcək

    Futbol
    12:50
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıb

    Biznes
    12:46

    ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    12:44

    Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"

    Futbol
    12:38

    Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıb

    Digər ölkələr
    12:35

    Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıb

    Region
    12:33

    Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edib

    Maliyyə
    12:33

    Sabah Bakıda sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti