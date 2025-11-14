Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib
Maliyyə
- 14 noyabr, 2025
- 17:44
Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 550 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından üçündə 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.
Son xəbərlər
18:33
Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuqXarici siyasət
18:22
Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olubHadisə
18:21
DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirirDaxili siyasət
18:11
Foto
AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edibFərdi
18:04
Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblərRegion
17:58
Foto
"Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunubEnergetika
17:51
İşçinin əmək hüquqlarının pozulmasına görə şirkət cərimələnibHadisə
17:47
Aİ səfiri: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməyə çalışırıqXarici siyasət
17:46