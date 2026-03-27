Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçib
Maliyyə
- 27 mart, 2026
- 10:01
Maliyyə Monitorinqi Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı satınalmanı yekunlaşdırıb.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, satınalmanın qalibi "Abacus Audit and Consulting" MMC olub.
Qalib şirkətə 6 372 manat ödəniləcək.
Xidmətin 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditini də bu şirkət aparıb. "Abacus Audit and Consulting" MMC-yə 5,9 min manat ödənilib.
