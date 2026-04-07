    Azərbaycanda uzunmüddətli dövrdə neft məhsullarına tələbatın ödənilməsi müzakirə olunub

    • 07 aprel, 2026
    • 17:16
    Azərbaycanda uzunmüddətli dövrdə neft məhsullarına tələbatın ödənilməsi müzakirə olunub

    Bu gün Nazirlər Kabinetində Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib.

    "Report" bu barədə hökumətə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iclasda Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin strateji inkişafı, o cümlədən, neft emalı və neft-kimya ilə bağlı strateji məqsədlər, gələcək inkişaf perspektivləri, uzunmüddətli dövrdə neft məhsullarına ölkə daxili tələbatın dayanıqlı təmin olunması və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    Gündəlikdə olan məsələ ilə bağlı SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf təqdimatla çıxış edib. İclasda Şuranın və Holdinqin Müşahidə Şurasının üzvləri və dəvət olunanlar - Holdinqin İdarə Heyətinin (İH) sədri və Baş icraçı direktoru iştirak ediblər.

    İclasın yekununda müvafiq qərarlar qəbul olunaraq İH-nə, SOCAR və aidiyyəti qurumlara tapşırıqlar verilib.

    Nazirlər Kabineti İqtisadi Şura Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдинга

    Son xəbərlər

    17:55

    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti