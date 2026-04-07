В Азербайджане обсудили перспективы развития нефтегазовой промышленности и нефтехимии

В Кабинете министров под руководством премьер-министра Али Асадова прошло совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На заседании подробно обсуждены вопросы стратегического развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана, включая стратегические цели в области нефтепереработки и нефтехимии, перспективы развития, устойчивое обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты в долгосрочный период, а также другие актуальные вопросы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф выступил с презентацией по вопросу, включенному в повестку дня. В заседании приняли участие члены Экономического совета и Наблюдательного совета холдинга, а также приглашенные лица - председатель правления и главный исполнительный директор холдинга.

По итогам заседания приняты соответствующие решения, даны поручения правлению холдинга, SOCAR и соответствующим структурам.