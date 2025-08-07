Haqqımızda

“Fitch” Azərbaycanda pərakəndə kreditləşmənin artması fonunda risklər barədə xəbərdarlıq edir Azərbaycan bank sektorunun orta göstəriciləri 2017-ci ildən bəri yaxşılaşıb.
Maliyyə
7 avqust 2025 10:55
Azərbaycan bank sektorunun orta göstəriciləri 2017-ci ildən bəri yaxşılaşıb.

Bu barədə “Report” beynəlxalq reytinq agentliyi “Fitch Ratings”ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu isə kreditlərin dollarlaşmasının və ötən illərin problemli aktivləri ilə bağlı risklərin azalması nəticəsində mümkün olub.

"Bununla belə, 2021-ci ildən pərakəndə kreditləşmənin sürətli artımı, Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu seqmentdə kredit risklərini məhdudlaşdırmaq üçün proaktiv tədbirlərinə baxmayaraq, "həddindən artıq qızma" riskləri yarada bilər", - hesabatda qeyd olunub.

Rəsmi statistikaya görə, bu il iyulun 1-nə ölkədə fəaliyyət göstərən 22 bankın kredit portfelinin ümumi həcmi 28,472 milyard manat təşkil edib ki, bu isə il ərzində 11,96 % artım deməkdir. Bunlardan 14,58 %-i (və ya 4,152 milyard manat) valyuta kreditlərinin payına düşür.

