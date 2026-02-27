"Expressbank"dan ilk dəfə kredit götürənlərə XÜSUSİ TƏKLİF
- 27 fevral, 2026
- 11:25
Müştəri məmnuniyyətini hər zaman diqqət mərkəzində saxlayan "Expressbank" ASC maliyyə ehtiyaclarını qarşılamaq istəyən şəxslər üçün rahat imkanlar yaradır.
Bankın yeni kredit təklifi çərçivəsində "Expressbank"dan ilk dəfə kredit götürəcək şəxslər heç bir komissiya xərci ödəmədən nağd pul əldə edə biləcəklər.
Bank həmçinin digər banklardakı kredit öhdəliklərini Expressbanka gətirmək istəyən müştərilər üçün 3% endirim təklif edir.
Kampaniya bununla bitmir!
Belə ki, 70 000 manata qədər nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq olar.
Kampaniya müddəti məhduddur.
Yararlanmağa tələsin!
"Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
"Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C.