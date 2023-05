Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestrində dəyişiklik edilib

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının qərarına əsasən 25 oktyabr 2007-ci il tarixindən 35 nömrəli reyestr nömrəsi ilə Fonda üzv olan “Günay Bank” ASC "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" qanunun 22.3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq üzv bankların reyestrindən çıxarılıb və banka verilmiş şəhadətnamə ləğv edilib.

"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 16 may 2023-cü il tarixli qərarı ilə məcmu kapitalının miqdarının banklar üçün müəyyən edilmiş minimum miqdarından az olduğuna, məcmu kapitalının adekvatlıq əmsalının 3 faizdən az olmasına, habelə cari fəaliyyətini etibarlı və prudensial qaydada həyata keçirmədiyinə görə “Banklar haqqında” qanunun 16.1.6-cı, 16.1.7-ci, 16.1.9-cu və 61.1-ci maddələrinə əsasən “Günay Bank”ın lisenziyası 17 may 2023-cü il tarixindən ləğv edilib və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 18 may 2023-cü il tarixli 2-3(103)-42/2023 saylı qərarı ilə Bank müflis elan edilib və barəsində iflas proseduruna başlanılıb.

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 24 may 2023-cü il tarixinə olan reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır: