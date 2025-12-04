İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    04 dekabr, 2025
    • 10:03
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 15 milyard 310,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 % çoxdur.

    Vergi daxilolmaları proqnozdan 5,1 % çox icra edilib.

    11 aylıq vergi daxilolmalarının 11 milyard 187,6 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8,7 %, proqnozdan isə 2,7 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 11 ay ərzində həmin məbləğin 98,8 %-i təmin olunub.

