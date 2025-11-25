İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Dövlət İmtahan Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:37
    Dövlət İmtahan Mərkəzi sığortaçı seçir

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) əməkdaşlarının könüllü tibbi sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini dekabrın 9-na qədər DİM-in yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, 299 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə dekabrın 9-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Xatırladaq ki, proqram çərçivəsində 340 işçi, 480 ailə üzvü (o cümlədən 430 kişi, 390 qadın və 24 nəfər 3 yaşa qədər uşaq) sığortalanacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" olub. Şirkətə 220 min manat ödənilib.

