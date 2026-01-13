İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Biznes Bankçılıqda daha çox rahatlıq – "Expressbank"

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:09
    Biznes Bankçılıqda daha çox rahatlıq – Expressbank

    "Expressbank" ASC Biznes Bankçılıq imkanlarını genişləndirməkdə davam edir.

    Belə ki, artıq "Expressbank"ın Biznes Bankçılıq müştəriləri Biznes krediti,

    İnvoys maliyyələşdirilməsiOverdraft sifarişi üçün filiala yaxınlaşmadan, internet bankçılıq platforması üzərindən müraciət edə bilərlər.

    "Expressbank" biznes müştərilərinə illik 12%-dən başlayan faiz dərəcəsilə 60 aya qədər müddətdə 5 000 000 AZN-ə qədər biznes kreditləri təklif edir. Üstəlik 24 aya qədər güzəşt müddəti tətbiq olunur. Yəni kreditin əsas məbləği üzrə ödənişə 24 ay sonra başlamaq imkanı var.

    Həmçinin Bankın Biznes Bankçılıq xidmətlərinin Bank müştərilərinə hər zaman əlçatan olmasını təmin edən "Express Business" tətbiqi aktivdir.

    Bankın Biznes Bankçılıq xidmətləri haqqında daha çox məlumat alaraq sizə lazım olan xidmət üçün müraciət edə bilərsiniz.

    2025-ci ildə "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi "Expressbank"ın uzunmüddətli reytinqini "B+" səviyyəsində "Sabit" proqnozla təsdiqləyib.

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

    Ünvan: Bakı şəhəri Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C.

    "Expressbank" biznes bankçılıq

    Son xəbərlər

    13:43

    Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:37

    Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    13:34

    Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edib

    Region
    13:33

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Maliyyə
    13:33

    Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilik

    Region
    13:31

    Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalır

    Maliyyə
    13:29
    Foto

    İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:27

    "Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    13:27

    İlham Əliyev Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti