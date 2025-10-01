"Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıb
- 01 oktyabr, 2025
- 15:33
Azərbaycanın ən böyük texnologiya tədbirlərindən biri olan "INMerge" İnnovasiya Sammiti (INMerge Innovation Summit) "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı və Bir ekosisteminin sponsorluğu ilə uğurla başa çatdı.
29-30 sentyabrda baş tutan tədbir Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistandan olan korporasiyalar, investorlar, startaplar və ekosistem oyunçularını bir araya gətirərək regional innovasiya mühiti üçün əhəmiyyətli platforma oldu.
Sammitin açılış mərasimində iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev çıxış ediblər. M.Cabbarov texnologiya və kreativliyin yeni inkişaf yolları açdığını vurğulayaraq son 20 ildə Azərbaycana cəlb edilən 344 milyard ABŞ dollarından çox sərmayənin 210 milyard dollardan çoxunun qeyri-neft sektoruna yönəldiyini vurğulayıb. "PAŞA HoldinQ"in Baş İcraçı direktoru Cəlal Qasımov isə tədbiri Mərkəzi Avrasiyanın aparıcı innovasiya forumu adlandıraraq onun regional əhəmiyyətini qeyd edib.
5000-dən çox iştirakçı, 150 spiker, 100 startap və 80-dən artıq vençur fondun qatıldığı tədbirdə "Pixar"ın qurucusu Edwin Catmull, "OpenAI"ın keçmiş "Go-To-Market" rəhbəri Zack Kass və Harvard professoru Tarun Khanna kimi qlobal liderlər panel müzakirələrində iştirak ediblər.
"Bir" ekosistemi sammitdə öz brendləri olan Birbank, Birmarket, m10 və Trendyol Azərbaycan ilə təmsil olunub. Tədbir çərçivəsində ekosistemin Baş İcraçı direktoru Fərid Məmmədov "Keçiddən transformasiyaya: İnnovasiya və inkişaf üçün institutlar quran liderlərin yetişdirilməsi" (From Transition to Transformation: Developing Leaders Who Build Institutions for Innovation and Growth) adlı panel müzakirəsində çıxış edib. Müzakirədə liderlərin üzləşdiyi çətinliklər və davamlı öyrənmənin zərurəti vurğulanıb. O, həmçinin "Şirkətlər liderlər yaradır, yoxsa liderlər şirkətləri formalaşdırır?" sualına toxunaraq bu münasibətin dinamik və ikitərəfli bir proses olduğunu ifadə edib.
F.Hüseynov da tədbirin ilk günündə "Bankçılıqdan daha çoxu: İnkişaf edən fintex ekosisteminin formalaşdırılması" (Beyond the bank: Growing a thriving fintech ecosystem) adlı panel müzakirəsində iştirak edib. O, bankçılığın gələcəyi, fintex ekosisteminin inkişafı və rəqəmsal transformasiyanın vacibliyi barədə dəyərli fikirlərini bölüşüb.
Tədbir iştirakçılar üçün qazanılan biliklər, fikir mübadiləsi, yeni tanışlıqlarla yadda qalıb.
"Bir" ekosistemi ölkənin aparıcı brendləri olan Birbank, Birmarket, m10 və MilliÖn brendlərini bir çətir altında birləşdirir. Eyni zamanda ekosistem "Trendyol Azərbaycan" və "BakıKart" kimi strateji tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edərək həm təsir dairəsini genişləndirir, həm də müştəri təcrübəsini zənginləşdirir. Bu inteqrasiya sayəsində müştərilər partnyor şəbəkəsində və ictimai nəqliyyatda QR ödənişlərdən, "Birmarket"də "Birbank" vasitəsilə kreditli alış-verişdən, "Trendyol Azərbaycan"da "Birbank" taksit kartları ilə ödənişlərdən, vahid bonus proqramından və bir çox digər yenilikçi həllərdən faydalanırlar. Bütün bu imkanlar ekosistemin dörd əsas konsepti – Vahid giriş, Vahid bonus, Vahid ödəniş və Vahid kredit platforması üzərində qurularaq müştərilərə sürətli, rahat, sərfəli və təhlükəsiz xidmət təqdim edir.