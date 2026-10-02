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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Bakı Metropoliteni" kanat yolları ilə sərnişindaşımanı da həyata keçirəcək

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Bakı Metropoliteni kanat yolları ilə sərnişindaşımanı da həyata keçirəcək

    Prezident İlham Əliyev "Bakı Metropoliteni" QSC-nin yenidən təşkili və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında" fərmanında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Sənədə əsasən, "Bakı Metropoliteni" sərnişin kanat yolları ilə sərnişindaşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, həmin xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üzrə innovativ və rəqəmsal həllərin tətbiqi, eləcə də layihələndirilməsini və tikintisini, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsini və müasirləşdirilməsi, xidmətlərin qarşılıqlı inteqrasiyasını, vahid mərkəzdən idarə olunmasını və əlaqələndirilməsini təmin edəcək.

    İlham Əliyev Sərnişindaşıma Bakı Metropoliteni QSC
    Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами
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