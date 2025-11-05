İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Bakcell"in meqa lotereyasında 5-ci avtomobili sən qazan! Son saatlar!

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:35
    Bakcellin meqa lotereyasında 5-ci avtomobili sən qazan! Son saatlar!

    Bu gün "Bakcell" MMC meqa lotereyasında süni intellekt növbəti lüks avtomobilin qalibini seçəcək.

    Lotereyada "Bakcell" abunəçiləri hər gün "iPhone 17", hər həftə isə lüks avtomobil qazanmaq imkanı əldə edirlər.

    Lotereyada qalib gəlmək üçün "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir. Bu "Şans" paketləri abunəçilərə lotereyada iştirak haqqı ilə bərabər şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri də qazandırır.

    • 3 "Şans" paketi üçün: *3#YES

    • 25 "Şans" paketi üçün: *25#YES

    Bütün qaliblərin seçimi "Bakcell"in sosial media hesablarında canlı yayımlar vasitəsilə izləyicilərə təqdim olunur.

    Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

    Bakcell

