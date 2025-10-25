Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 11:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın qiymətli kağızlara
investisiyaları
(milyon manat)
|
Bankın qiymətli kağızlara
investisiyalarının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
3 203,550
|
10,9%
|
2
|
Kapital Bank
|
3 148,237
|
37,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
1 987,531
|
2,1%
|
4
|
Xalq Bank
|
211,758
|
-28,8%
|
5
|
Azer-Turk Bank
|
186,435
|
59,6%
|
6
|
Rabitabank
|
118,967
|
-21,2%
|
7
|
Bank Respublika
|
80,627
|
71,7%
|
8
|
Bank of Baku
|
66,489
|
22,4%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
59,834
|
-23,6%
|
10
|
Bank Melli Iran-Baku
|
59,440
|
61,7%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
57,805
|
-13,6%
|
12
|
Unibank
|
42,143
|
-36,4%
|
13
|
Express Bank
|
39,797
|
36,6%
|
14
|
Access Bank
|
38,299
|
-37,9%
|
15
|
Premium Bank
|
18,861
|
25,7%
|
16
|
Turan Bank
|
16,094
|
-45,1%
|
17
|
Yelo Bank
|
10,412
|
98,1%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
9,886
|
-72,4%
|
19
|
AFB Bank
|
7,092
|
-57,6%
|
20
|
Bank Eurasia
|
0,301
|
-86,6%
|
21
|
Azerbaijan Industry Bank *
|
0,000
|
-
|
22
|
Bank BTB
|
0,000
|
-100,0%
* Bu bankın son 1 ildə qiymətli kağızlara investisiyaları olmayıb