    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 11:00
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их инвестиций в ценные бумаги на 1 октября 2025 года:

    Банки

    Инвестиции банков

    в ценные бумаги

    (млн манатов)

    Годовая динамика инвестиций банковв ценные бумаги

    1

    International Bank of Azerbaijan

    3 203,550

    10,9%

    2

    Kapital Bank

    3 148,237

    37,1%

    3

    PASHA Bank

    1 987,531

    2,1%

    4

    Xalq Bank

    211,758

    -28,8%

    5

    Azer-Turk Bank

    186,435

    59,6%

    6

    Rabitabank

    118,967

    -21,2%

    7

    Bank Respublika

    80,627

    71,7%

    8

    Bank of Baku

    66,489

    22,4%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    59,834

    -23,6%

    10

    Bank Melli Iran-Baku

    59,440

    61,7%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    57,805

    -13,6%

    12

    Unibank

    42,143

    -36,4%

    13

    Express Bank

    39,797

    36,6%

    14

    Access Bank

    38,299

    -37,9%

    15

    Premium Bank

    18,861

    25,7%

    16

    Turan Bank

    16,094

    -45,1%

    17

    Yelo Bank

    10,412

    98,1%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    9,886

    -72,4%

    19

    AFB Bank

    7,092

    -57,6%

    20

    Bank Eurasia

    0,301

    -86,6%

    21

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,000

    -

    22

    Bank BTB

    0,000

    -100,0%

    * У это банков не было инвестиций в ценные бумаги за последний год.

