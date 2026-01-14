İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanda ötən il vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 583 mindən çox şəxs qəbul edilib

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:48
    Azərbaycanda ötən il vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 583 mindən çox şəxs qəbul edilib

    2025-ci ildə Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 583 733 şəxs qəbul edilib və onlara 928 402 sayda xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, bunlardan 331 mindən çoxu şifahi (vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə əlaqədar sualların cavablandırılması), 199 mindən çoxu isə elektron xidmətlərlə (bəyannamələrin və hesabatların, müxtəlif ərizələrin tərtibatına və elektron formada göndərilməsinə köməklik göstərilməsi) bağlı olub.

    Ümumi elektron xidmətlərin 89,5 %-ni 9 xidmət növü (şifahi və hazır sənədlərin verilməsi ilə bağlı xidmətlər istisna olmaqla) təşkil edib:

    - Bəyannamələrin (hesabatların), cari vergi ödəmələrinin hesablanması barədə arayışın vergi orqanlarına təqdim edilməsi;

    - Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması;

    - Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbzin verilməsi;

    - "ASAN İmza" sertifikatlarının verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinə arayışların verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi;

    - Fiziki şəxslərin uçota alınması və yenidən uçota alınması;

    - Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması (uçotdan çıxarılması);

    - Fiziki şəxslərin uçotdan çıxarılması.

    Hesabat dövründə vergi ödəyicilərindən daxil olmuş 33,3 mindən çox sayda yazılı müraciət cavablandırılıb, 21,8 milyona yaxın sayda məlumatlandırma xarakterli müxtəlif növ bildiriş (məktub) göndərilib.

    Dövr ərzində 4 160 vergi ödəyicisinin iştirakı ilə 384 görüş keçirilib, 5 607 vergi ödəyicisinə ünvanlı xidmət göstərilib, vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması məqsədilə onların mobil nömrələrinə 4 milyon 486 mindən çox SMS göndərilib.

    vergi ödəyiciləri Dövlət Vergi Xidməti

