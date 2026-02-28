İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 39 % artıb

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 15:35
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda həyat sığortası növlərinin hesabına 61,29 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % azdır.

    Hesabat dövründə həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 38,9 % artaraq 40,915 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, yanvarda həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 66,8 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 47,6 manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvarda Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 156,604 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % azdır.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 62,012 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 30,2 % çoxdur.

    Yanvarda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 39,6 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 29,1 manat olub.

    həyat sığortası Azərbaycan Mərkəzi Bankın

