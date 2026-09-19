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    Azərbaycanda gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 12:19
    Azərbaycanda gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb

    2027-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olması gözlənilən 6 milyard 865 milyon manat vəsaitin 68,5 %-nin və yaxud 4 milyard 700 milyon manatının əlavə dəyər vergisinin payına düşməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin proqnozu ilə müqayisədə 1,05 % azdır.

    Əvəzində digər vergi növlərindən daxilolmaların artacağı gözlənilir.

    Beləliklə, gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu aşağıdakı kimidir:

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət büdcəsi Gömrük daxilolmaları

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