Azərbaycanda gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2026
- 12:19
2027-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olması gözlənilən 6 milyard 865 milyon manat vəsaitin 68,5 %-nin və yaxud 4 milyard 700 milyon manatının əlavə dəyər vergisinin payına düşməsi nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin proqnozu ilə müqayisədə 1,05 % azdır.
Əvəzində digər vergi növlərindən daxilolmaların artacağı gözlənilir.
Beləliklə, gömrük daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu aşağıdakı kimidir:
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