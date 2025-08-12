Haqqımızda

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 55 mini keçib

Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 55 mini keçib Bu günə qədər İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) 55 018 borcalana 3 milyard 571,647 milyon manat kredit verib.
Maliyyə
12 avqust 2025 15:10
Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 55 mini keçib

Bu günə qədər İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) 55 018 borcalana 3 milyard 571,647 milyon manat kredit verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İKZF-nin açıqlamasında bildirilir.

Bundan başqa, qurum bəyan edib ki, indiyə qədər 581 milyon manat məbləğində biznes kreditlərinə zəmanət verilib, 7 776 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.

Xatırladaq ki, Fond 2017-ci ilin sonunda “Azərbaycan İpoteka Fondu” və “Kredit Zəmanət Fondu” ASC-lərin birləşməsi nəticəsində yaradılıb və onların hüquqi varisidir. Fond milli maliyyə təsisatlarına uzunmüddətli subsidiyalaşdırılmış ipoteka kreditlərinin verilməsi və ucuz maliyyə resurslarına çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı likvidlik dəstəyini verən dövlət agenti kimi fəaliyyət göstərir.

Rus versiyası Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 55 тыс.

