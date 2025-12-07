İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıb

    Maliyyə
    • 07 dekabr, 2025
    • 13:32
    Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıb

    Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu tərəfindən ilk layihələrin maliyyələşdirilməsinə başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakıt Torobayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.

    Prezident İlham Əliyev hər iki dövlət başçısının qərarı ilə yaradılan Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu tərəfindən artıq ilk layihələrin maliyyələşdirilməsinə başlanıldığını, bir neçə layihənin isə maliyyələşmə mərhələsində olduğunu qeyd edib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Fondun kapitalının formalaşması üçün ölkəmiz maliyyə vəsaiti ayırıb və layihələrin sayının artacağı təqdirdə, Azərbaycan tərəfindən əlavə vəsait ayrılacaq.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu Bakıt Torobayev

    Son xəbərlər

    14:03

    İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcək

    Region
    13:56

    KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    13:47

    İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir

    Region
    13:40
    Foto

    AFFA rəhbərliyi cənub bölgəsinə səfər edib

    Futbol
    13:37

    Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    13:32

    Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıb

    Maliyyə
    13:31

    Prezident: Qırğızıstan Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlıq formatını dəstəkləyən ilk ölkələrdəndir

    Xarici siyasət
    13:21
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    13:07
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dəkkədə Banqladeşin müvəqqəti hökumətinin Baş müşaviri ilə görüşüblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti