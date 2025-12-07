Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд начал финансирование первых проектов

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Финансы
    • 07 декабря, 2025
    • 14:18
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд, созданный по решению глав двух государств, уже приступил к финансированию первых проектов, а ряд проектов находится на стадии финансирования.

    Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

    Глава государства подчеркнул, что наша страна выделила финансовые ресурсы на формирование капитала фонда и в случае увеличения количества проектов Азербайджан выделит дополнительные средства.

    Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıb
