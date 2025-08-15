Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9827 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1317 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9827
|
100 Rusiya rublu
|
2,1317
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1051
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0132
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1223
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2367
|
1 Danimarka kronu
|
0,2656
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2174
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3029
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1776
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1077
|
1 İsrail şekeli
|
0,5026
|
1 Kanada dolları
|
1,2317
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5701
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3156
|
1 Qətər rialı
|
0,4669
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5015
|
1 Moldova leyi
|
0,1023
|
1 Norveç kronu
|
0,1665
|
100 Özbək somu
|
0,0135
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6025
|
1 Polşa zlotası
|
0,4656
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3917
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3245
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3291
|
Türk lirəsi
|
0,0416
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1556
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0065
|
Qızıl
|
5691,1240
|
Gümüş
|
64,6944
|
Platin
|
2307,6905
|
Palladium
|
1950,4695