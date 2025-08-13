Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9864 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % artaraq 2,1384 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9864
|
100 Rusiya rublu
|
2,1384
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1104
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0152
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1229
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2368
|
1 Danimarka kronu
|
0,2662
|
1 Gürcü larisi
|
0,6309
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2959
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1781
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1080
|
1 İsrail şekeli
|
0,4985
|
1 Kanada dolları
|
1,2340
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5649
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3142
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5022
|
1 Moldova leyi
|
0,1014
|
1 Norveç kronu
|
0,1666
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5993
|
1 Polşa zlotası
|
0,4668
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3925
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3254
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3194
|
Türk lirəsi
|
0,0417
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1492
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0129
|
Qızıl
|
5698,4255
|
Gümüş
|
64,9466
|
Platin
|
2277,6855
|
Palladium
|
1923,9835