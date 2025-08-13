Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
13 avqust 2025 09:17
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9864 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % artaraq 2,1384 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9864

100 Rusiya rublu

2,1384

1 Avstraliya dolları

1,1104

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0152

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1229

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2368

1 Danimarka kronu

0,2662

1 Gürcü larisi

0,6309

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2959

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1781

1 İsveçrə frankı

2,1080

1 İsrail şekeli

0,4985

1 Kanada dolları

1,2340

1 Küveyt dinarı

5,5649

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3142

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5022

1 Moldova leyi

0,1014

1 Norveç kronu

0,1666

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,5993

1 Polşa zlotası

0,4668

1 Rumıniya leyi

0,3925

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3254

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3194

Türk lirəsi

0,0417

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1492

Yeni Zelandiya dolları

1,0129

Qızıl

5698,4255

Gümüş

64,9466

Platin

2277,6855

Palladium

1923,9835
