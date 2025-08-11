Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankı kiberhücumları əvvəlcədən müəyyən edəcək

Azərbaycan Mərkəzi Bankı kiberhücumları əvvəlcədən müəyyən edəcək Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Threat Intelligence" platforması satın alır.
Maliyyə
11 avqust 2025 12:28
Azərbaycan Mərkəzi Bankı kiberhücumları əvvəlcədən müəyyən edəcək

Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Threat Intelligence" platforması satın alacaq.

“Report” xəbər verir ki, platformanın 485 min manata başa gələcəyi ehtimal olunur.

"Threat Intelligence" kibertəhlükəsizlik sahəsində istifadə olunan, təşkilatlara mövcud və potensial kiber təhdidlər barədə məlumat toplayan, təhlil edən, əlaqələndirən və paylaşan proqram və ya sistemdir. Platforma hücumçuların niyyətlərini, metodlarını və istifadə etdikləri vasitələri əvvəlcədən müəyyən etməyə kömək edir.

Satınalmada məqsəd təhlükəni baş verməmişdən öncə görmək və ona qarşı qabaqlayıcı tədbir görməkdir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi