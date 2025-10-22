İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 16 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:52
    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 16 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyətə 366,4 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 49,9 milyon manat və yaxud 15,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət xərclərinin 78,6 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərinə 466,4 milyon manat ayrılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi mədəniyyət xərcləri

    Son xəbərlər

    15:58
    Foto

    Estoniyanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:58

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası ardıcıl üçüncü oyunda uduzub

    Futbol
    15:57

    Azərbaycan mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərini 10 %-dən çox azaldıb

    Maliyyə
    15:56

    Xamis Seyranov: "Azərbaycanda daha 8 laboratoriya qurulacaq"

    Biznes
    15:52

    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 16 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:52

    Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:49

    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Maliyyə
    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti