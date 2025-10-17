Azər Mursaqulov: "Dövlət borcuna dair strategiya çərçivəsində bütün hədəflərə nail olunub"
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 19,5 %-i qədər olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Azər Mursaqulov bildirib.
"Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə təsdiq etdiyi "Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya" çərçivəsində bütün hədəflərə nail olunub. Borcun ÜDM-ə nisbəti strategiyada nəzərdə tutulan həddən (30 %) kifayət qədər aşağı səviyyədə qərarlaşıb", - deyə o qeyd edib.
Nazirlik rəsmisi 2022-ci ildə sözügedən strategiyanın yeniləndiyini 2025-ci ilin sonuna qədər olan dövrü əhatə etdiyini xatırladıb.
"Strategiyanın əsas prinsipi borcun dayanıqlılığınını təmin etmək, risk meyarlarını azalmaq, müəyyən hədəflər müəyyən etməkdir. Strategiyanın icrası çərçivəsində son 7 ildə ardıcıl və məqsədyönlü addımlar ataraq bütün hədəflərə nail olmuşuq", - deyə o əlavə edib.