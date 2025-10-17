İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azər Mursaqulov: "Dövlət borcuna dair strategiya çərçivəsində bütün hədəflərə nail olunub"

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Azər Mursaqulov: Dövlət borcuna dair strategiya çərçivəsində bütün hədəflərə nail olunub
    Azər Mursaqulov

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 19,5 %-i qədər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Azər Mursaqulov bildirib.

    "Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə təsdiq etdiyi "Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya" çərçivəsində bütün hədəflərə nail olunub. Borcun ÜDM-ə nisbəti strategiyada nəzərdə tutulan həddən (30 %) kifayət qədər aşağı səviyyədə qərarlaşıb", - deyə o qeyd edib.

    Nazirlik rəsmisi 2022-ci ildə sözügedən strategiyanın yeniləndiyini 2025-ci ilin sonuna qədər olan dövrü əhatə etdiyini xatırladıb.

    "Strategiyanın əsas prinsipi borcun dayanıqlılığınını təmin etmək, risk meyarlarını azalmaq, müəyyən hədəflər müəyyən etməkdir. Strategiyanın icrası çərçivəsində son 7 ildə ardıcıl və məqsədyönlü addımlar ataraq bütün hədəflərə nail olmuşuq", - deyə o əlavə edib.

    dövlət borcu ÜDM Maliyyə Nazirliyi Azər Mursaqulov

    Son xəbərlər

    11:59

    Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı 4253 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

    Hadisə
    11:59

    Hazırda Azərbaycanda 730 narkoman müalicə alır

    Sağlamlıq
    11:58
    Foto

    Gəncə Memorial Kompleksində şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    Daxili siyasət
    11:57

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    11:55

    Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    11:54

    Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:53

    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Digər ölkələr
    11:52

    Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:51

    Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti