Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 20:02
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında "Neftçi" "Azərreyl"li 3:0 (25:23, 25:15, 25:20) hesabı ilə üstələyib.
Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında start götürüb.
Qadınların mübarizəsində isə "Azərreyl" "Gəncə"yə 1:3 (19:25, 25:21, 19:25, 23:25), "Abşeron" isə "DH Volley" kollektivinə 0:3 (20:25, 21:25, 11:25) hesabı ilə məğlub olub.
Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.
Son xəbərlər
20:51
Zelenski BƏƏ-də keçiriləcək görüşdə Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:40
Mikayıl Cabbarov İsveçrədə "Coca-Cola" şirkətinin rəsmisi ilə görüşübBiznes
20:39
Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyununda Danimarkaya uduzubFutbol
20:32
Foto
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu həftənin rəmzi komandasında yer alıbFutbol
20:25
Tramp Avropa ölkələrini ABŞ aktivlərinin satışı halında ciddi cavab ilə hədələyibDigər ölkələr
20:12
Video
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıbXarici siyasət
20:07
Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruqXarici siyasət
20:03
Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşübXarici siyasət
20:02