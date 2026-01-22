İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Komanda
    • 22 yanvar, 2026
    • 20:02
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında "Neftçi" "Azərreyl"li 3:0 (25:23, 25:15, 25:20) hesabı ilə üstələyib.

    Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında start götürüb.

    Qadınların mübarizəsində isə "Azərreyl" "Gəncə"yə 1:3 (19:25, 25:21, 19:25, 23:25), "Abşeron" isə "DH Volley" kollektivinə 0:3 (20:25, 21:25, 11:25) hesabı ilə məğlub olub.

    Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.

    Voleybol komanda Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    20:51

    Zelenski BƏƏ-də keçiriləcək görüşdə Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:40

    Mikayıl Cabbarov İsveçrədə "Coca-Cola" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Biznes
    20:39

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyununda Danimarkaya uduzub

    Futbol
    20:32
    Foto

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu həftənin rəmzi komandasında yer alıb

    Futbol
    20:25

    Tramp Avropa ölkələrini ABŞ aktivlərinin satışı halında ciddi cavab ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:12
    Video

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:07

    Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruq

    Xarici siyasət
    20:03

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti