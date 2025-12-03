Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün V tur start götürəcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 4 oyun baş tutacaq.

    Kişilərin yarışında əvvəlcə "Azərreyl" "Nefçi" ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 16:00-da başlayacaq.

    Saat 17:00-da "Xilasedici" "Murov Az Terminal"la görüşəcək. Bu oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.

    "Abşeron" Olimpiya İdman Kompleksində isə "Gənclər" "Ordu" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüş də saat 17:00-da start götürəcək.

    Qadınların mübarizəsində isə bir oyun keçiriləcək. "DH Volley" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək. Matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 18:00-da başlayacaq.

