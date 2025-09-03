Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq həndbol turnirinin qalibi müəyyənləşib
Komanda
- 03 sentyabr, 2025
- 17:06
Bakıda keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan ənənəvi beynəlxalq həndbol turnirinin qalibi müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
"AHF Arena"da təşkil olunan final matçında Qazaxıstan millisi ilə Özbəkistanın OKMK komandası üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Özbəkistan klubunun 29:28 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Beləliklə OKMK turnirin qızıl medallarına yiyələnib.
