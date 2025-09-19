"Sumqayıt" basketbolçusu ilə vidalaşıb
19 sentyabr, 2025
- 11:27
"Sumqayıt" basketbolçusu Fərid Mahmudovla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, son 2 mövsümdə Sumqayıt təmsilçisində cıxış edib.
