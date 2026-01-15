İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:48
    Sumqayıt 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    "Sumqayıt" basketbol klubunda ayrılıq yaşanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    45 yaşlı oyun qurucusu Fuad Niftəliyevlə yollar ayrılıb.

    Qeyd edək ki, basketbolçu 2025-ci ilin oktyabrında transfer olunmuşdu.

    Fuad Niftəliyev "Sumqayıt" klubu basketbol

