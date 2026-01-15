"Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb
Komanda
- 15 yanvar, 2026
- 12:48
"Sumqayıt" basketbol klubunda ayrılıq yaşanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
45 yaşlı oyun qurucusu Fuad Niftəliyevlə yollar ayrılıb.
Qeyd edək ki, basketbolçu 2025-ci ilin oktyabrında transfer olunmuşdu.
