"Sərhədçi"nin baş məşqçisi məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb
Komanda
- 03 oktyabr, 2025
- 11:01
"Sərhədçi" komandasının baş məşqçisi Anar Sarıyev Azərbaycan Basketbol Liqasının I turunda "Quba"ya (76:98) uduzmalarının səbəblərini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, bəzi problemlərlə üzləşdiklərini söyləyib:
"Belə oyun olacağını gözləyirdim. Çünki biz bu 20 gündə nə hazırlıq matçı keçirdik, nə də başqa nəsə edə bildik. Bəzi oyunçularımız da gec gəldi. Müəyyən çətinliklər oldu və komanda üzvlərinin bir-birini başa düşməməsi normal hal idi".
Anar Sarıyev bildirib ki, yerli oyunçuların səbət altında topları istifadə edə, ribaundları ala bilməməsi xoşuna gəlməyib:
"Məncə, bu problemlərin hamısını düzəldib, növbəti oyunlada yaxşı nəticə göstərəcəyik".
Son xəbərlər
11:35
Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏMaliyyə
11:34
Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"Biznes
11:32
Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edibİKT
11:27
ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edibİnfrastruktur
11:26
Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədirXarici siyasət
11:25
Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"Sənaye
11:22
Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edibXarici siyasət
11:22
Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"Biznes
11:19