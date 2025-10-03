İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Sərhədçi"nin baş məşqçisi məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb

    Komanda
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Sərhədçinin baş məşqçisi məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb
    Anar Sarıyev

    "Sərhədçi" komandasının baş məşqçisi Anar Sarıyev Azərbaycan Basketbol Liqasının I turunda "Quba"ya (76:98) uduzmalarının səbəblərini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, bəzi problemlərlə üzləşdiklərini söyləyib:

    "Belə oyun olacağını gözləyirdim. Çünki biz bu 20 gündə nə hazırlıq matçı keçirdik, nə də başqa nəsə edə bildik. Bəzi oyunçularımız da gec gəldi. Müəyyən çətinliklər oldu və komanda üzvlərinin bir-birini başa düşməməsi normal hal idi".

    Anar Sarıyev bildirib ki, yerli oyunçuların səbət altında topları istifadə edə, ribaundları ala bilməməsi xoşuna gəlməyib:

    "Məncə, bu problemlərin hamısını düzəldib, növbəti oyunlada yaxşı nəticə göstərəcəyik".

