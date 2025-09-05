"Şəki" heyətini azərbaycanlı basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 05 sentyabr, 2025
- 09:57
"Şəki" klubu heyətini azərbaycanlı basketbolçu Rəşid Abbasovla gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Basketbolçu ötən mövsüm "Lənkəran" komandasının formasını geyinib.
