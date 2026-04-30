    "Sabah"ın basketbolçusu Şirzad Şirzadov: "Final seriyasında səhv etmək olmaz"

    Komanda
    • 30 aprel, 2026
    • 12:15
    Sabahın basketbolçusu Şirzad Şirzadov: Final seriyasında səhv etmək olmaz

    Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında səhv etmək olmaz.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Sabah" komandasının oyunçusu Şirzad Şirzadov deyib.

    O, "Abşeron Lions"a 98:93 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Final seriyası fərqlidir. Hər iki komanda qalib gəlmək üçün var qüvvəsi ilə mübarizə aparır. Burada səhv etmək olmaz. Oyuna yaxşı hazırlaşsaq da, ilk periodlarda müdafiədə yaxşı çıxış etmədik. Lakin sonradan müdafiədə oyunumuzu sərtləşdirdik və tədricən gedişatı öz xeyrimizə dəyişməyi bacardıq".

    Qarşılaşmada 16 xalla yadda qalan, 3 xallıq atışlar zamanı altı cəhddən beşini uğurlu icra edən Ş.Şirzadov öz oyunu haqqında da danışıb:

    "Komanda yoldaşlarım mənə güvəndi və atışlarım dəqiq alındı. Növbəti oyunlarda da komandama maksimum faydalı olmağa çalışacağam".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının ikinci matçı mayın 2-də baş tutacaq. Üç qələbə qazanan komanda ölkə çempionu olacaq.

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
