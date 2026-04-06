"Sabah"ın baş məşqçisi Rimas Kurtinaytis "Astana" ilə yoldaşlıq oyunlarını dəyərləndirib
- 06 aprel, 2026
- 17:43
Qazaxıstan təmsilçisi "Astana" ilə yoldaşlıq oyunları "Sabah" basketbol komandası üçün faydalı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin baş məşqçisi Rimas Kurtinaytis klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
Litvalı mütəxəssis Bakı İdman Sarayında 94:83 hesabı ilə qalib gəldikləri ikinci görüşdən sonra fikirlərini bölüşüb:
"Müntəzəm mövsümü ilk sırada bitirdiyimizdən digər klublara nisbətən bir qədər çox istirahət etmək imkanımız yaranır. Bu bir tərəfdən yaxşı olsa da, digər tərəfdən basketbolçular oyun ritmini itirə bilərlər. Bu səbəbdən də yaranmış fasilə zamanı Qazaxıstanın "Astana" klubu ilə yoxlama oyunları keçirməyi qərara aldıq. Düşünürəm ki, bu matçlar pley-off öncəsi faydalı oldu".
R.Kurtinaytis bu oyunlardan sonra bir qədər istirahət edəcəklərini sözlərinə əlavə edib:
"Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyunumuzun tarixi müəyyənləşdən sonra buna uyğun hazırlıq planı tərtib edəcəyik. Ümumi götürsək, oyun keyfiyyətindən razı qaldım. Bəzi basketbolçularımızın mikrozədələri var idi. Bu səbəbdən onların xidmətindən yararlanmadıq. Hər il olduğu kimi, bu mövsüm də Azərbaycan çempionu titulunu qorumaq uğrunda mübarizə aparacağıq".
Qeyd edək ki, komandalar arasında aprelin 4-də keçirilən ilk matçda "Astana" 110:102 hesablı qələbə qazanıb.