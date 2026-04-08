"Sabah" Çempionlar Liqasında Almaniya təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 08 aprel, 2026
- 09:53
"Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası Çempionlar Liqasında bu gün ikinci matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi B qrupunda Almaniyanın "Porşe BBA Lyudviqsburq" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bosniya və Herseqovinanın Laktaşi şəhərindəki "SD Laktasi" idman salonunda, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, komanda ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "İqokea"ya 58:88 hesabı ilə məğlub olub.
Reqlamentə əsasən, qrup qalibləri yarımfinala vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutanlar 5-8-ci, sonuncu yerin sahibləri isə 9-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.
